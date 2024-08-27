«Таких кастетов около 50 человек». Алина Загитова — о своём ледовом шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопросы о своём ледовом шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 августа в Казани, в эфире программы «Утро ТНТ».

— Как зародилась идея создания собственного шоу?

— Идея пришла ко мне уже очень давно, но я понимала, что у меня недостаточно опыта и сил. В принципе, желание было всегда. Оказалось, что самое главное – желание, а всё остальное приложится. Знаковым событием стал День Республики Татарстан, поэтому я решила приурочить, так сказать, это всё в один день. Безумно благодарна Раису республики Татарстан за то, что он позволил мне, так скажем, в этой теме стать профессионалом своего дела. Уже не ноль, а единичка, так скажем.

— Почему ты выбрала именно Казань? Почему именно там будет премьера?

— Сюжет будет связан с национальностью татар. В принципе, это всё про Татарстан, несколько эпох мы задеваем, то есть: прошлое, настоящее и чуть-чуть будущее, приоткрываем завесу тайн. Плюс ко всему начинала я заниматься фигурным катанием в Татарстане, городе Альметьевске, поэтому, я думаю, это будет хорошей традицией для старта.

— Тебе кто-то помогал проектировать этот сюжет?

— Безусловно, у нас работает огромная команда, в том числе режиссёр. Ну вот таких кастетов, людей, без которых шоу бы не было бы возможным, около 50 человек. То есть, естественно, помощники, подрядчики и так далее— сосчитать невозможно, наверное.

— Можно ли ждать, что твоё шоу будет в других городах показываться?

— Если людям это зайдёт, если будет положительный отклик, есть такие задачи – масштабироваться, — сказала Загитова.