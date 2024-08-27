Тренер Дикиджи ответил, планируется ли четверной аксель в произвольной программе фигуриста

Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал о том, что его подопечный добавит ещё один четверной прыжок в произвольную программу в предстоящем сезоне.

«Подготовка Влада к сезону идёт полным ходом. Мы добавляем ещё один четверной прыжок [в произвольную программу]. Насчёт четверного акселя речи не идёт», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Напомним, ранее 20-летний Дикиджи и его коллега по виду спорта Александр Галлямов заключили пари, согласно которому Владислав должен прыгнуть пятерной прыжок до конца лета. Дикиджи показал попытку исполнить пятерной сальхов, которая завершилась падением, и заявил, что такие эксперименты могут плохо сказаться на здоровье.

Владислав Дикиджи стал серебряным призёром чемпионата России 2024 года. Также фигурист праздновал победу на двух этапах Гран-при России. В финале Гран-при России — 2024 он стал третьим.