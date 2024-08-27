Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Дикиджи ответил, планируется ли четверной аксель в произвольной программе фигуриста

Тренер Дикиджи ответил, планируется ли четверной аксель в произвольной программе фигуриста
Аудио-версия:
Комментарии

Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал о том, что его подопечный добавит ещё один четверной прыжок в произвольную программу в предстоящем сезоне.

«Подготовка Влада к сезону идёт полным ходом. Мы добавляем ещё один четверной прыжок [в произвольную программу]. Насчёт четверного акселя речи не идёт», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Напомним, ранее 20-летний Дикиджи и его коллега по виду спорта Александр Галлямов заключили пари, согласно которому Владислав должен прыгнуть пятерной прыжок до конца лета. Дикиджи показал попытку исполнить пятерной сальхов, которая завершилась падением, и заявил, что такие эксперименты могут плохо сказаться на здоровье.

Владислав Дикиджи стал серебряным призёром чемпионата России 2024 года. Также фигурист праздновал победу на двух этапах Гран-при России. В финале Гран-при России — 2024 он стал третьим.

Материалы по теме
«Не вижу повода для разговора». Тарасова не верит, что Дикиджи выполнит пятерной прыжок
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android