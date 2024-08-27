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Алина Загитова ответила на слова Яны Рудковской, заподозрившей её во вдохновении тизером шоу Плющенко

Загитова ответила на слова Рудковской, заподозрившей её во вдохновении промо шоу Плющенко
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова отреагировала на слова Яны Рудковской о том, что фигуристка вдохновилась тизером шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» при подготовке собственного шоу «Хранители времени» в программе «Утро ТНТ».

— Ты вдохновлялась какими-то другими шоу, может быть, шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко? Сама Яна написала в соцсетях, что Алина Загитова вдохновилась нашим шоу и создала своё собственное. Или это не так было?

— Я безусловно уважаю Яну Александровну за то, что она делает. В принципе, я поняла эту работу, сейчас провожу все этапы от и до и могу сказать, что это безусловно колоссальная работа, а она делает это уже на протяжении нескольких лет. Но могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Поэтому, ну, как-то так получилось случайно, я думаю.

Напомним, 1 июля Алина Загитова анонсировала премьеру собственного ледового шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 августа в Казани. Ранее фигуристка рассказала, что у неё есть планы по масштабированию шоу.

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