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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о музыкальных амбициях

Алина Загитова рассказала о музыкальных амбициях
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о музыкальных амбициях в программе «Утро ТНТ».

— У тебя есть музыкальные амбиции? Может, ты думаешь выпустить свой альбом или что-то ещё?

— Я могу сказать, что мне безусловно нравится стоять на сцене, петь. Я ловила себя на ощущении, как будто я делаю это уже давно. Я комфортно себя чувствую на сцене. Думаю: а почему нет? Сейчас, на данный момент, конечно, другие приоритеты: учёба, строительство катка в Казани, мероприятия в Казани… В общем, есть чем заняться на данный момент.

14 июня Алина Загитова приняла участие в номере певицы Люси Чеботиной на премии «Муз ТВ».

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