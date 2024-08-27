«Кто это вообще написал?!» Тарасова — о слухах, что Горобченко тренировалась у Липницкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о том, что дисквалифицированная за употребление допинга фигурстка Варвара Горобченко тренировалась у Юлии Липницкой в академии «Ангелы Плющенко».

«Это всё враньё, к Юлии Липницкой она не имеет никакого отношения, кто это вообще написал?! Да, она занималась в «Ангелах Плющенко». Всё это случилось ещё год назад, девочка выпила какую-то таблетку, все уже давно забыли о том случае. Тем более девочка, которая никогда не была в сборной, больших побед не одерживала. Что вдруг все так прицепились», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, 17-летняя Горобченко получила пятилетнюю дисквалификацию от РУСАДА за употребление мельдония и сибутрамина. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.