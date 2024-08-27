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Алина Загитова ответила, как часто вспоминает эмоции от победы на Олимпийских играх

Алина Загитова ответила, как часто вспоминает эмоции от победы на Олимпийских играх
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, а также серебряный призёр тех же Игр в команде, в программе «Утро ТНТ» ответила на вопрос о том, как часто вспоминает эмоции от Олимпиады.

— Алин, вспоминаешь те эмоции Олимпийских игр 2018 года? Как часто ты об этом думаешь?

— На самом деле сейчас так много всего, что происходит в моей жизни, что не так часто. Конечно, когда приезжаешь к родителям домой или к бабушке… А у бабушки, кстати, хранятся все мои медали — они там под замком конкретным, никто не пройдёт туда (смеётся). Серебро и золото Олимпиады — они все у бабушки. Они вспоминают, для них это была большая радость. Иногда, редко, но метко, вспоминаешь. Как раз вы сейчас напоминаете мне, что, оказывается, в 2018 году у меня была олимпийская медаль (смеётся).

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Помимо победы на Олимпийских играх, Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

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