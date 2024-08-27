Источник: Горобченко выступала на турнире в Минске, будучи временно отстранённой

Фигуристка Варвара Горобченко приняла участие в турнире в Минске, несмотря на временное отстранение Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Фигуристка Горобченко в декабре участвовала в международных соревнованиях «Кубок дружбы» в Минске, где выступала за академию «Ангелы Плющенко», заняв девятое место. Федерация фигурного катания на коньках России не содействовала участию фигуристки и дисквалифицировала её, как только получила решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. К этому времени она была временно отстранена РУСАДА», — сообщает источник ТАСС.

Кубок дружбы проводился в Минске с 6 по 10 декабря 2023 года.

Напомним, 17-летняя Горобченко получила пятилетнюю дисквалификацию от РУСАДА за употребление мельдония и сибутрамина. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.