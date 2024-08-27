Алина Загитова: для меня важно раскрыть себя в кино

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о планах попробовать себя в кино в интервью theGirl.

— Ты недавно говорила, что хотела бы сняться в кино. Не думала до этого момента получить ещё и актёрское образование?

— Это интересно для меня! Я уже занималась актёрским мастерством для одного проекта. Мне очень понравилось, потому что в процессе нашей работы, занятий я чувствовала себя по-новому и узнавала себя с другой стороны.

— С кем бы ты хотела сыграть в дуэте?

— Мне кажется, это не столь важно. Конечно же, хотелось бы сыграть с профессионалами и поучиться у них мастерству и правильной подаче себя. Для меня важно раскрыть себя в кино. Плохому танцору, как говорится у нас в спорте, всегда что-то мешает. Я была бы невероятно рада сыграть с любым актёром. Главное, чтобы роль подходила мне по внутреннему ощущению себя, была органичной мне.

Ранее Загитова пробовала себя в музыкальной индустрии. 14 июня Алина приняла участие в номере певицы Люси Чеботиной на премии «Муз ТВ».