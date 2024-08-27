Алина Загитова рассказала, почему отказалась от запуска своего шоу на YouTube

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала в интервью theGirl, почему так и не запустила своё YouTube-шоу «Постеры», которое анонсировала в начале года.

— Спрошу немного про другой формат шоу, на который обратили внимание твои коллеги. Думаю, ты в курсе, что, к примеру, Женя Медведева ведёт «БеС комментариев», Саша Трусова активно развивает свой видеоблог. Не думала о запуске шоу в соцсетях?

— Было такое, мы даже сняли пилотную версию. Просто у меня чуть другие приоритеты сейчас. Да, хочется всё и сразу, но ты не можешь всё и сразу делать хорошо. Либо можешь, но остаёшься без сна, здоровья и внутренних ресурсов. Всему своё время. Когда-нибудь я выложу этот проект, возможно, даже продолжу его снимать.

Напомним, 11 февраля в эфире ТВ «ХК СКА» Загитова заявила о запуске собственного шоу на YouTube «Постеры». Фигуристка рассказала, что всё уже готово к премьере, но ни один выпуск так и не вышел.