Алина Загитова рассказала, как решилась выступить с Люсей Чеботиной на премии «Муз ТВ»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала в интервью theGirl, как решилась выступить в номере певицы Люси Чеботиной на премии «Муз ТВ».

— Честно, я была в шоке, когда увидела вас с Люсей Чеботиной на одной сцене премии «МУЗ-ТВ». Как ты вообще решилась на такой эксперимент?

— Жизнь нам всегда преподносит какие-то сюрпризы. Самое важное — иногда давать себе пространство и не замыкаться в себе. Есть такая возможность — почему бы ею не воспользоваться?

Как оказалось, я очень хорошо чувствую себя на сцене. Потому что на шоу «Влюблённые в фигурное катание» организаторы предложили мне спеть вместе с Zivert. Там я готовилась с педагогом по вокалу, сильно переживала, но когда вышла на сцену, то почувствовала, будто бы этим занималась всю свою жизнь. Это [пение] тоже в моих планах есть, но я понимаю: чтобы стать хорошей певицей, надо полностью ставить всё на кон.

Есть такая хорошая фраза: «Если ты хочешь стать в чём-то профи, ты должен уделить этому занятию минимум 10 тысяч часов. Пока у меня чуть-чуть другие приоритеты.

Премия «Муз ТВ» 2024 года прошла 14 июня на «ЦСКА Арене». Загитова стала одним из гостей церемонии награждения, а также приняла участие в номере Люси Чеботиной на песню «Лучшая подруга». Алина сыграла подругу певицы, которая во всём ей подражает.