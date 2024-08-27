Загитова: пока не нашёлся такой мужчина, с которым я могла бы создать семью

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась в интервью theGirl на тему замужества и материнства.

— Не могу не спросить — вот лично для тебя каков идеальный возраст для замужества и материнства? Сама пока не планировала создавать семью?

— Ой, сложный вопрос! Тут должно сойтись множество факторов: правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе.

Пока не нашёлся такой мужчина, с которым я могла бы создать семью. Мне очень нравятся дети, прям очень. Когда вижу их, я просто: «Они такие милашки! У них такие маленькие ножки, ручки».

В данный момент Загитова занята подготовкой собственного ледового шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 августа в Казани.