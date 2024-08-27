Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова рассказала, с каким вымышленным персонажем себя ассоциирует

Алина Загитова рассказала, с каким вымышленным персонажем себя ассоциирует
Алина Загитова
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, с каким вымышленным персонажем себя ассоциирует.

«Мулан! Она сильная и в то же время нежная. Мне кажется, мы чуть-чуть похожи. Хотя бы по цвету волос», — сказала Загитова в интервью theGirl.

В данный момент Загитова занята подготовкой собственного ледового шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 августа в Казани. Ранее фигуристка рассказала, как ей пришла идея создания своего шоу. Также Алина заявила, что планирует масштабировать этот проект.

Материалы по теме
«Таких кастетов около 50 человек». Алина Загитова — о своём ледовом шоу

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android