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Татьяна Тарасова планирует посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Тарасова планирует посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова на контрольных прокатах 2023
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт‑Петербурге.

«Собираюсь посетить контрольные прокаты сборной в Санкт‑Петербурге в сентябре. Что касается ожиданий, то какие могут быть ожидания? Это контрольные прокаты. Ожидаю просмотра новых программ, как обычно», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, на этой неделе, 28 и 29 августа пройдут финальные выступления на контрольных прокатах среди юниоров в Новогорске. Новые программы покажут танцоры на льду. Начало в оба дня запланировано на 14:30.

На прошлой неделе новые программы презентовали юниорские спортивные пары:
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