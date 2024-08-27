Дочь Тутберидзе Диана Дэвис выложила фото с празднования дня рождения мужа

Бывшая российская, а ныне грузинская фигуристка Диана Дэвис выложила фото с празднования дня рождения мужа Глеба Смолкина. Сегодня, 27 августа, Глебу исполнилось 24 года.

«С днём рождения, дорогой», — подписала Диана фото на грузинском и английском языках.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: из личного архива Дианы Дэвис

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: из личного архива Дианы Дэвис

Напомним, дочь известного тренера Этери Тутберидзе встала в пару со Смолкиным в 2018 году. В 2019 году пара переехала в США, а через три года стало известно, что они поженились. В 2023 году Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. В сезоне-2023/2024 фигуристы дебютировали на международной арене под новым флагом. На чемпионате Европы — 2024 они заняли восьмое место, а на чемпионате мира — 12-е.