В РУСАДА отметили рост нарушений антидопинговых правил несовершеннолетними фигуристами

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отметили, что Варвара Горобченко стала третьим за последнее время выступающим в фигурном катании несовершеннолетним спортсменом, нарушившим антидопинговые правила. Генеральный директор организации Вероника Логинова считает, что в связи с этим Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стоит обратить особое внимание на работу с ближайшими родственниками спортсменов.

«Мы вынуждены констатировать, что за последнее время имеем дело уже с третьим случаем нарушения антидопинговых правил несовершеннолетними спортсменами, которые занимаются фигурным катанием. Мы неоднократно говорили о необходимости проведения масштабной образовательной работы не только с юными спортсменами, но и с их ближайшим окружением. Руководству федерации следует обратить особое внимание на работу с ближайшими родственниками спортсменов, особенно с бабушками и дедушками, которые всё чаще фигурируют в делах о нарушениях антидопинговых правил. РУСАДА готово провести для них отдельный семинар. Но главное, что мы хотим ещё раз подчеркнуть, — это принцип строгой ответственности: спортсмен всегда сам несёт ответственность за всё, что попадает в его организм. В пробе спортсменки было обнаружено две запрещённые в спорте субстанции — мельдоний и сибутрамин», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, 17-летняя Варвара Горобченко была дисквалифицирована РУСАДА на пять лет за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.