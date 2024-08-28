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Ученица Плющенко Титова не выступит на юниорском этапе Гран-при в Гданьске

Ученица Плющенко Титова не выступит на юниорском этапе Гран-при в Гданьске
Софья Титова
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Фигуристка Софья Титова из академии «Ангелы Плющенко» не выступит на этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша), как сообщалось ранее.

15-летняя Титова, получившая спортивное гражданство Армении, отсутствует в заявочном списке на этап, представленном на официальном сайте ISU. За Армению заявлена Софи Карапетян, запасная — Рубина Симонян.

О переходе ученицы Плющенко в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, Титова является победительницей этапов юношеского Гран-при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.

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