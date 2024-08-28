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Ледовое шоу Алины Загитовой Хранители времени: сайт Первого канала, где смотреть, трансляция

Ледовое шоу Алины Загитовой покажут на сайте Первого канала
Алина Загитова
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Сайт Первого канала в прямом эфире будет транслировать ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Шоу получило название «Хранители времени», оно состоится 29 августа в Казани. В 19:00 трансляция премьеры начнётся на сайте Первого канала.

«Зрителей ждут мультимедийные инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление одной из самых титулованных фигуристок мира!» — говорится в официальном релизе Первого канала.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А (Южная Корея) фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Собственное ледовое шоу она анонсировала 1 июля, изначально представление должно было проходить в два дня.

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