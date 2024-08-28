Болельщики обратились в ФФККР с просьбой допустить ученицу Тутберидзе до взрослых стартов

Болельщики направили официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой допустить 15-летнюю Алису Двоеглазову до взрослых соревнований в сезоне-2024/2025.

«Несмотря на повышение ISU возрастного ценза в 2022 году, все прошедшие годы Федерация фигурного катания на коньках России придерживалась принципов справедливости и спортивной честности, допуская фигуристок к внутренним стартам, исходя из реального уровня их спортивной подготовки.

Так, в частности, ранее к участию во взрослых стартах были допущены не проходящие возрастной ценз фигуристки Софья Акатьева, Вероника Жилина и другие.

В этой связи недопуск фигуристки Алисы Двоеглазовой в сезоне‑2024/2025 на взрослые старты противоречит принципам чистого спорта и имеет единственную цель коррупционного проведения на пьедестал заранее определённых спортсменок, чей уровень спортивной подготовки не позволяет конкурировать с Алисой Двоеглазовой в честной борьбе», — цитирует письмо болельщиков «Матч ТВ».

Напомним, согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU) на взрослые соревнования с сезона-2024/2025 допускаются фигуристы, которым на 1 июля исполнилось 17 лет. ФФККР, в свою очередь, допускает на взрослые старты внутри России с 16 лет. Алисе Двоеглазовой 16 исполнится 11 ноября.