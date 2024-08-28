Бестемьянова: родители сами должны позаботиться, чтобы их ребёнок не употреблял допинг

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала заявление РУСАДА, в котором антидопинговое агентство призвало Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратить внимание на работу с родственниками спортсменов — особенно с бабушками и дедушками.

«Очень грустно, когда такое происходит. Не понимаю в принципе, зачем фигуристам допинг, он ни на что не влияет. О бабушках и дедушках ни слова даже. А то, что РУСАДА обращается к ФФККР с просьбой тщательнее работать с родственниками фигуристов, — хохма просто! С какой стати общественная организация должна заниматься такими вещами. Наверное, родители сами должны позаботиться, чтобы их ребёнок не употреблял допинг», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт».

Ранее на пять лет была дисквалифицирована 17-летняя Варвара Горобченко, среди объяснений — невнимательность её бабушки. Похожие аргументы приводила Камила Валиева, получившая четырёхлетний бан: по словам защиты спортсменки, следы запрещённого препарата попали в её пробу через десерт, приготовленный дедушкой.