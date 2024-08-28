Костомаров: я мечтаю о волшебной палочке. Так много можно было бы изменить…

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал о желании изменить свою жизнь, если бы у него была такая возможность. Свои слова спортсмен сопроводил фотографией до госпитализации в 2023 году.

«Вроде лет-то уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на 1 минутку…Так много можно было бы изменить…» — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Роман Костомаров Фото: из личного архива Романа Костомарова

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров принимает участие в ледовых шоу и различных медийных проектах.