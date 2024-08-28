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Ученица Плющенко может выступить на этапе ЮГП в Польше, вопрос рассмотрит руководство ISU

Ученица Плющенко может выступить на этапе ЮГП в Польше, вопрос рассмотрит руководство ISU
Софья Титова и Яна Рудковская
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В федерации фигурного катания Армении объяснили, почему Софья Титова не попала в заявку на этап юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша).

«Опоздали чуть-чуть с заявкой Софьи Титовой. Этот вопрос будет рассматриваться на уровне руководства ISU. Будет отдельно рассматриваться вопрос, допустят её или нет», — цитирует ТАСС представителя армянской федерации.

Турнир в Гданьске пройдет 25-28 сентября, от Армении заявлена Софи Карапетян, запасная — Рубина Симонян.

Софье Титовой 15 лет, она тренируется у Евгения Плющенко в его академии. О переходе спортсменки в сборную Армении стало известно в конце мая, она получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Титова является победительницей этапов юношеского Гран-при России, призёром первенства Москвы.

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