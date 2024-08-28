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«Мои ноги не выдерживают». Загитова показала фото после 11 часов на льду

«Мои ноги не выдерживают». Загитова показала фото после 11 часов на льду
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в соцсетях фото своей стопы после 11 часов, проведённых на льду.

«Извините за такой контент, но мои ноги не выдерживают. 11 часов на льду, мммм», — такой подписью фигуристка сопроводила изображение.

Фото: личный архив Алины Загитовой

В данный момент у Загитовой идёт интенсивная подготовка к собственному ледовому шоу, которое получило название «Хранители времени». Шоу состоится в Казани 29 августа, первый показ запланирован на 15:00 по московскому времени, второй — на 19:00. Вечернее шоу в прямом эфире будет транслировать сайт Первого канала.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А (Южная Корея) фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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