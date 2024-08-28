Фигурист Галлямов станцевал в костюме динозавра и упомянул Майкла Джексона

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, выложил видео необычного танца и, возможно, намекнул на тему новой произвольной программы.

В свой 25-й день рождения Галлямов станцевал в ростовом костюме динозавра. «Даже Майкл Джексон не танцевал такую произвольную. Всем спасибо за поздравления. Это подарок взамен!» — подписал спортсмен публикацию в соцсети.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы, двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр в личном и командном турнирах.

Спортивная пара планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Их короткая программа поставлена Ильёй Авербухом под композицию Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи, тема произвольной пока не раскрыта.