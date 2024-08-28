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Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков сопровождает фигуристок из Швейцарии и Австралии на этапе юниорского Гран-при в Риге

Тренер группы Тутберидзе сопровождает фигуристок из Швейцарии и Австралии на юниорском ГП
Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе
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Тренер Сергей Дудаков присутствует на этапе юниорского Гран-при в Риге, соревновательная часть которого стартует 29 августа.

Дудаков сопровождает австралийскую фигуристку Андреа Го и спортсменку из Швейцарии Анастасию Бранденбург. Дудаков указан тренером обеих на официальном сайте ISU, также известно, что программы для Бранденбург ставили Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Фото: https://t.me/skatingoutloud

14-летняя Бранденбург становилась шестой на чемпионате мира среди юниоров — 2024, её лучшее место в серии юниорского Гран-при — четвёртое. Уже второе межсезонье подряд она приезжает на стажировку к Тутберидзе: в 2023 году — в «Хрустальный», в 2024-м — уже в новый центр фигурного катания.

16-летняя Го дебютирует на Гран-при.

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