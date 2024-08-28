«Чтобы был парень из глубинки». Губерниев — о словах Загитовой про замужество

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о создании семьи.

«Я бы, честно говоря, подумал бы на эту тему так — чтобы она слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Чтобы это был хороший парень, может быть, из российской глубинки. Который под руководством Алины Загитовой превратился бы в этакого Джеймса Бонда. Поскольку она во всех смыслах великолепна. Она бы его подтянула и интеллектуально, и с точки зрения техники речи, и владения тренерским мастерством», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

Ранее Загитова заявила, что ещё не встретила мужчину, с которым могла бы создать семью. При этом она подчеркнула, что ей очень нравятся дети.

В данный момент Загитова занята подготовкой собственного ледового шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 августа в Казани.