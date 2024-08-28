«Вспоминаю потихоньку». Щербакова исполнила сложный элемент на льду после травмы

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова вернулась к исполнению элементов на льду, восстановившись после травмы и операции.

«Вспоминаю потихоньку», — так 20-летняя фигуристка подписала видео, на котором выполняет вращение.

Первую тренировку, но не на льду, Щербакова провела ещё в июле. Спустя месяц она встала на лёд на сборах в Турции, где проводила мастер-классы для юных фигуристов.

Напомним, из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей — например, она записывает влоги для Первого канала на контрольных прокатах юниорской сборной России.