Евгения Медведева: любим с друзьями играть в игры, которые требуют умственной деятельности

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала любимые настольные игры.

«Очень любим с друзьями собираться компанией по 10-15 человек, собираться вокруг круглого стола и играть в игры, которые требуют умственной деятельности. Наша любимая игра — „Уно“, по максимально сложным правилам, чтобы смотреть, где кто мухлюет, кто две карты подложил. И „Мафия“ ещё», — рассказала фигуристка в шоу «Дар убеждения».

Медведева выиграла титулы чемпионки мира в 2016 и 2017 годах, также у неё есть титулы чемпионки Европы и две серебряные медали Олимпийских игр — 2018 в личном и командном турнирах. Евгения не соревнуется с декабря 2019 года, с тех пор она выступает в ледовых шоу и ведёт собственный проект на YouTube. Летом фигуристка анонсировала собственное ледовое шоу, которое состоится в ноябре.