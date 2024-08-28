Фигуристка Шанаева объяснила желанием тренера глубокое декольте в соревновательных платьях

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, ответила на вопрос подписчика о соревновательных платьях.

— Вам не мешает глубокое декольте в костюмах? Или это инфоповод?

— Желание тренера — закон, — ответила спортсменка в соцсети.

В данный момент Шанаева находится без партнёра, в марте её дуэт с Павлом Дроздом распался. Пара тренировалась под руководством Александра Жулина. Шанаева и Дрозд стали серебряными призёрами чемпионата России — 2023 и добились аналогичного результата в финале Гран-при России — 2023. В сезоне-2023/2024 они дважды финишировали вторыми на этапах Гран-при России.

До Дрозда Елизавета выступала с Дэвидом Нарижным. Вместе они завоевали бронзу на чемпионате мира среди юниоров и стали третьими в финале юниорского Гран-при.