Лыжница Степанова: миллионы девушек хотят быть Загитовой, а не вами, душно-замшелыми

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась насчёт критики в адрес олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой.

«Алина, все обсуждают Алину! Причем не надо даже фамилию ее писать – все знают, о какой Алине речь. Ладно, безымянно-анонимное стадо в интернете выскажется «безызбежно» – им для поддержания баланса в организме надо кислотой плеваться, как ксеноморфам из вселенной «Чужих». Но ведь и люди с вполне реальными фамилиями, именами и отчествами позволяют себе, считают возможным и даже нужным покритиковать и похихикать в кулачок: «О, как олимпийская чемпионка оговорилась, а вот как она слово с ошибкой написала!»

Алине не мама, не сестра и не адвокат – здоровались, парой слов перебросились. Да и не нужны Алине адвокаты. Но ответить критикам хочется – потому, что это критики не Алины, им не дает покоя сама ситуация, в которой молодая, современная женщина строит карьеру так, как считает нужным.

Не сидит, сложа ручки на животе, не блеет в камеру: «Самое главное достоинство женщины – это скромность, вот я во всем поддерживая своего мужа, я его надежная опора и хранительница очага». Или что там нужно говорить «хорошим девочкам».

Чтобы выиграть чемпионат мира или Олимпиаду хотя бы раз, нужно быть амбициозной по определению – скромным девочкам и первенство водокачки не выиграть. Нам нужно уметь жить в жестком графике, учась делать многие вещи самостоятельно, причем с самого раннего «тинейджерства». Эта амбициозность и привычка к постоянному стрессу как образу жизни со временем делает спорт слишком тесным. Либо ты уходишь на покой, либо пробуешь реализовать себя в смежных сферах развлечения населения – прежде всего в медиа, но кого-то еще и в искусстве, в рекламе. Да, нам не хватает фундаментального образования, мы часто не можем вспомнить разницу «между Бахом и Фейербахом». А вы вспомните навскидку? А если вспомните, то почему же у вас аудитория в десять тысяч, а у Алины – пара миллионов уже, а будет десять. Может быть, потому, что миллионы девушек хотят быть Алиной – а не вами, душно-замшелыми?» – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А (Южная Корея) фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).