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Фигурист Валерий Ангелопол показал видео с тренировки с новой партнёршей Дарьей Каревой

Фигурист Ангелопол показал видео с тренировки с новой партнёршей
Валерий Ангелопол и Дарья Карева
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Фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, показал видео с тренировки с новой партнёршей — Дарьей Каревой.

«Мы очень стараемся и много работаем, спасибо тем, кто в нас верит», — подписал видео фигурист.

Дарья Карева — третья партнёрша Ангелопола с 2023 года. С 2018 по 2023 год фигурист выступал в дуэте с Василисой Кагановской, с которой брал медали на юниорской международной серии Гран-при. В ноябре 2023 года Ангелопол начал кататься с Ариной Ушаковой в группе Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко». В декабре 2023-го дуэт Ушаковой и Ангелопола распался. С января Валерий начал скатываться с Александрой Шинкаренко, но в июне фигуристы прекратили совместные тренировки. Ангелопол продолжает работать с Натальей Линичук в академии Плющенко.

Подробнее о похождениях Ангелопола:
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