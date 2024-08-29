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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых пропустит предстоящий сезон в фигурном катании

Источник: ученица Тутберидзе Хромых пропустит предстоящий сезон
Майя Хромых
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Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не планирует участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне, сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

По данным информагентства, 18-летняя спортсменка не готовится к старту сезона, ей также не были поставлены новые программы. Сейчас она занимается тренерской деятельностью.

Напомним, Хромых уже пропускала сезон (2022/2023) — фигуристка не соревновалась из-за травмы руки. В сезоне-2023/2024 ученица Тутберидзе вернулась на лёд, но побороться за медали не смогла. На обоих своих этапах Гран-при России она заняла пятые места, а на чемпионате страны стала последней.

Как это было:
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Главные достижения Хромых — серебро и бронза этапов международной серии Гран-при в сезоне-2021/2022. Ученица Тутберидзе также становилась победительницей челленджеров Budapest Trophy и Warsaw Cup.

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