Журова: если у Загитовой появится муж-татарин, то он ей не разрешит кататься на коньках

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова фигуристки Алины Загитовой о замужестве и создании семьи.

«Алина сейчас делает карьеру. И теперь представьте – если у неё появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому я думаю, что она понимает – ещё можно и подождать. А потом найдёт себе прекрасного мужа-татарина, будет сидеть дома и рожать детей. И у нее будет прекрасная жизнь. В Казани есть много прекрасных мужчин. Алина делает себя, и я уверена, что она воспитана по-восточному. И понимает: если девушка выходит замуж, значит, она уже посвящает свою жизнь не себе, а мужу и детям.

А несерьёзные отношения Алина, видимо, для себя не допускает. И если серьёзные – то это значит, семья, дом, кухня. Это уже забота о семье, а не катание на льду. Все, может быть, за неё уже все решили, а Алина к этому вопросу относится очень серьёзно», — заявила Журова в комментарии РИА Новости Спорт.

Ранее Загитова заявила, что ещё не встретила мужчину, с которым могла бы создать семью. При этом она подчеркнула, что ей очень нравятся дети.