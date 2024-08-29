Александра Трусова поделилась интересными фактами о создании своего свадебного платья

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как создавалось её свадебное платье, и поделилась интересными фактами об этом процессе.

«Я всегда мечтала стать настоящей принцессой, и в этот волшебный день я почувствовала себя таковой на все 100%! Эти моменты я запомню на всю жизнь! От всей души благодарю невероятного дизайнера Юлию Прокип и команду ее ателье, которые проделали колоссальную работу для создания моего свадебного платья и сделали настоящее произведение искусства! И это все было для меня! Уникальное эксклюзивное кутюрное платье. Хотите узнать несколько интересных фактов про него?

Чтобы выбрать то самое идеальное платье было создано более 30 авторских эскизов!

На создание платья для главной церемонии ушло:

— 44 метра шелка (привезённого из Парижа);

— 20 метров вышитого кружева;

— 100 метров сетки;

— 340 часов ручных работ и 360 часов сборки платья.

Фата было длиной 5 метров (ведь я сделала 5 четверных на Олимпиаде, поэтому мы решили добавили в фату немного символизма). Кстати, вес платья — немного, немало составил целых 15 килограмм! А как вам оно?» — написала Игнатова (Трусова) в соцсетях.

Церемония бракосочетания призёра Олимпийских игр 2022 года и фигуриста Макара Игнатова состоялась 17 августа. Александра взяла фамилию мужа.