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Фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась эффектными фото

«Мне нравится быть женщиной за двадцать!» Худайбердиева поделилась эффектными фото
Елизавета Худайбердиева
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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, поделилась эффектными фото, подписав их стихотворением собственного сочинения.

«Мне нравится быть женщиной за двадцать:
Смеяться, увлекать, пусть дурочкой казаться.
Не спать ночами, очень глупо улыбаться,
Писать стихи и в жизни сильно ошибаться…

Быть терпеливой и наивной,
Местами мудрой, но всегда красивой
Кокетничать и вдохновлять, любимым восхищаться..
Мне нравится быть женщиной за двадцать!» — написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева

Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева

Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева

Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева

Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева

Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

«Есть популярное стихотворение про 20, 30 и 40 лет, но я решила написать свою версию», — уточнила фигуристка в комментариях.

Ранее Худайбердиева откровенно рассказала о буллинге в спорте.

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