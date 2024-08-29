«Мне нравится быть женщиной за двадцать!» Худайбердиева поделилась эффектными фото

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, поделилась эффектными фото, подписав их стихотворением собственного сочинения.
«Мне нравится быть женщиной за двадцать:
Смеяться, увлекать, пусть дурочкой казаться.
Не спать ночами, очень глупо улыбаться,
Писать стихи и в жизни сильно ошибаться…
Быть терпеливой и наивной,
Местами мудрой, но всегда красивой
Кокетничать и вдохновлять, любимым восхищаться..
Мне нравится быть женщиной за двадцать!» — написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.
Елизавета Худайбердиева
Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
Елизавета Худайбердиева
Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
Елизавета Худайбердиева
Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
Елизавета Худайбердиева
Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
Елизавета Худайбердиева
Фото: из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
«Есть популярное стихотворение про 20, 30 и 40 лет, но я решила написать свою версию», — уточнила фигуристка в комментариях.
Ранее Худайбердиева откровенно рассказала о буллинге в спорте.