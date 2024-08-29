«Придётся не спать». Загитова — о постановке своего шоу «Хранители времени» с нуля

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как проходила подготовка к её ледовому шоу «Хранители времени», премьера которого запланирована на 29 августа.

— С одной стороны, вы попали под празднование Дня республики, с другой, это максимально сжало вам сроки. Сколько времени у вас было на подготовку?

— Три месяца. Я консультировалась с людьми, у кого большой опыт в организации шоу. Мне говорили, что для постановки с нуля такого уровня требуется от девяти месяцев до одного года. Когда они слышали, что у меня есть лишь три месяца, то говорили, что нам предстоит тяжелейшая работа. Придётся не спать.

— Вы не спите?

— Вчера я была здесь с восьми утра до поздней ночи. Мы вносили последние штрихи. Позавчера я провела 11 часов на льду. Мы делали один прогон, потом ещё один, ещё один. А до этого целый месяц катались до пяти-шести утра. Это на самом деле тяжело. Но я пытаюсь всё успеть, во всём разобраться и во всё вникнуть. Может быть, сказывается мой возраст и максимализм, — приводит слова Загитовой «БИЗНЕС Online».