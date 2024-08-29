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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет петь на своём ледовом шоу Хранители времени

Алина Загитова объявила, что споёт на своём ледовом шоу
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о сценарии своего ледового шоу «Хранители времени», а также анонсировала, что споёт во время представления.

— Если в двух словах, «Хранители времени» — это о чём? Какую историю вы расскажете?

— Сперва мы покажем историю Татарстана. Мы её дотошно изучали. Затем расскажем про настоящее и чуть-чуть про будущее. Это три эпохи, на которых строится сюжет. Также мы затронем тему семьи. В этом году президент России объявил год семьи, и мне кажется, что мы весьма удачно подготовили семейное шоу. Всё сошлось.

— Это не сборник показательных программ, а полноценное шоу с сюжетом?

— Нет, не сборник. Это наша постановка, которую мы подготовили с нуля. Сами поставили номера, сами написали музыку, сами сделали песни. У нас будет хор. Я тоже буду петь!

— С хором или соло?

— Узнаете, когда придёте! Повторюсь, что надеюсь на тёплый приём в Казани. Очень ценю, как ко мне здесь относятся. Делаю всё, чтобы моё имя было на слуху, но не нравятся все эти склоки. Некоторые пытаются меня задеть, подколоть, чтобы я ответила. Мне это не нужно. Когда люди меня ценят и желают всего лучшего, я пытаюсь ответить тем же, — приводит слова Загитовой «БИЗНЕС Online».

Премьера «Хранителей времени» намечена на сегодня, 29 августа. В 19:00 шоу покажут на сайте Первого канала.

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