Загитова: не обязана, но хочу тренировать. Ловлю кайф от этого

Алина Загитова рассказала об открытии собственной школы фигурного катания в Казани и призналась, что хочет заниматься тренерской работой.

— У вас планируется собственная школа в Казани. На какой стадии сейчас этот проект?

— Идёт согласование проекта. Я хочу, чтобы это всё было удобно для фигуристов и тренеров, чтобы в школе всё было. Мы пытаемся найти лучшее решение. Я благодарна, что мне дали такую возможность. Многие могут сказать: ей 22 года, а она уже открывает школу. Чему она может научить? Не буду спорить — мне действительно нужно набираться опыта в тренерской работе. Но недавно у нас была репетиция с детьми, и коллеги сказали, что я хорошо лажу с ними. Могу донести без крика, что нужно делать.

— В целом вы и не обязано тренировать сами. Главное набрать команду, как вы сделали это с шоу.

— Да, не обязана. Но я хочу тренировать. Я ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании, — сказала Загитова в интервью БИЗНЕС Online.

По данным от 7 июля, школу Загитовой планируют открыть в 2025 году.