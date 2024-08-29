Медведева – о шоу: нужно понять, что это за рыба такая и стоит ли мне в этом развиваться

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о подготовке своего ледового шоу, которое запланировано на ноябрь.

«Подготовка проходит очень активно, мы сейчас в стадии утверждения всего, хотя у нас еще достаточно времени. Уже готова стенография, она мне очень нравится. В целом очень необычная для фигурного катания картина. Вся обстановка, в которой мы будем кататься, будет отличаться от того, что обычно зрители могут наблюдать на ледовых шоу. Всех карт раскрывать не буду, чтобы осталась интрига. Понятное дело, что сейчас существует огромное количество прекраснейших ледовых шоу, очень много талантливейших и опытнейших продюсеров. Пока что для меня главная задача – заявить о себе, буду стараться сделать от себя все зависящее. А команда, которая готовит ледовое шоу, и так стопроцентно знает, что нужно зрителю, мы все стараемся выложиться на максимум.

Пока что в планах только попробовать, поскольку мы заявляли как раз всего одно единственное шоу. Поначалу велась речь, мол, может быть, сделать два шоу на два дня или даже на три дня растянуть, но я решительно сказала нет — давайте один раз, но очень метко, так, как мы все задумали. Поэтому это не то что пробный, а полноценный раз, но мне нужно понять, что это за рыба такая и стоит ли мне в этом развиваться или пока что подождать», – цитирует Медведеву «РИА Новости Спорт».

Шоу состоится 15 ноября и будет приурочено к 25-летнему юбилею фигуристки.