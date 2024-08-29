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Семененко, Алиев, Мишина и Галлямов выступят на контрольных прокатах сборной СПб

Стал известен состав участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Парное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Ясмина Кадырова/Илья Миронов.

Мужское одиночное катание: Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Семён Соловьев, Данил Федосимов, Артур Даниелян, Александр Поветкин, Федор Зонов, Михаил Полянский.

Женское одиночное катание: Анна Фролова, Ксения Гущина, Елизавета Киселева, Виктория Нестерова, Арина Кшецкая, Людмила Фурсова.

Танцы на льду: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Алиса Абдуллина/Артём Крылов, Ульяна Ермакова/Егор Петров.

Список участников разместил телеграм-канал «Обсудим?». Прокаты сборной Санкт-Петербурга состоятся 29 и 30 августа и пройдут в закрытом формате.