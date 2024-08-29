Гуменник высказался о пропуске контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник отреагировал на известия о том, что он не примет участие в контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга.

«Со здоровьем все хорошо, я приму участие в прокатах сборной России», — сообщил Гуменник «Матч ТВ».

Напомним, ранее стал известен состав участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга, они пройдут в закрытом формате 29 и 30 августа. Гуменник в списках участников отсутствует, в число 12 представителей мужского одиночного вошли Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин и другие.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в открытом формате 14 и 15 сентября. Мероприятие примет дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.