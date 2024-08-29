Галлямов: лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов рассказал, как следил за Олимпийскими играми — 2024.

«Спорта должно быть максимально много. Каждый пусть сам выбирает, за кого болеть. Но лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов. К сожалению, не удалось смотреть за большим количеством событий, так как был в работе постоянно, плюс россиян практически не было. Переживал за Андрееву и Шнайдер, писал им слова поддержки, наблюдал за каноистами нашими, у них был шанс на медали. Пару раз смотрел баскетбол, вот вроде и всё», — приводит слова Галлямова «Фонтанка».

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.