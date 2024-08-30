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«У меня полностью сорван голос». Загитова объяснила, почему пела под фонограмму на шоу

«У меня полностью сорван голос». Загитова объяснила, почему пела под фонограмму на шоу
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему пела под фонограмму на своём шоу «Хранители времени» в Казани.

«Естественно, я пела не вживую. У меня полностью сорван голос, потому что репетиции проходят на холоде. И на стадионах, хочу вас заверить, артисты-профессионалы не поют вживую. А песню записывали в студии. Настя и Олег безумно крутые люди, они занимались со мной вокалом, мы записывали и придумывали песню вместе», – приводит слова спортсменки «РИА Новости Спорт».

Напомним, премьера собственного шоу Алины Загитовой «Хранители времени» состоялась вчера, 29 августа. Для зрителей прошло два показа на «Татнефть-Арене». В концовке шоу Загитова исполнила гимн проекта вместе с двумя другими вокалистами под заранее записанную фонограмму.

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