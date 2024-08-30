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Фигуристка из Кореи не смогла оспорить своё отстранение на 3 года за домогательства

Фигуристка из Кореи не смогла оспорить своё отстранение на 3 года за домогательства
Ли Ха Ин
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Корейская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Ли Ха Ин не смогла оспорить своё отстранение на три года за сексуальные домогательства.

Как сообщает корейское издание Naver, комиссия по этике Олимпийского комитета Кореи сочла наказание приемлемым и оставила его в силе, отклонив апелляцию фигуристки. Далее спортсменка может обратиться в суд.

Напомним, Ли Ха Ин получила отстранение из-за инцидента на сборах в Италии весной 2024 года. Фигуристку обвинили в домогательствах к другому спортсмену-юниору, позднее Ли заявила, что это её бывший парень, с которым она рассталась в октябре 2023 года, но затем они оказались вместе на сборах и Ли Ха Ин предложила возобновить отношения. Сам пострадавший отрицает это и заявил о том, что ему был причинён вред.

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