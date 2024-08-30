Вайцеховская — о шоу Загитовой: Алина совершенно прекрасна, когда катается

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о премьере шоу Алины Загитовой «Хранители времени».

«За обсуждением ледового шоу Загитовой (с точки зрения не самой выдающейся постановки и драматургии) на второй план, как мне кажется, ушло важное. Алина совершенно прекрасна, когда катается. То есть занимается тем, что умеет делать едва ли не лучше всех в своей профессии.

Для того чтобы держать и очаровывать своим катанием любой зал, ей совершенно точно не нужно ни пытаться петь, ни рассуждать на публику о продюсировании.

Отдельный респект Диме Соловьёву как партнёру: работая в паре, что он, безусловно, умеет делать лучше Алины, он ни разу за всё выступление не перетянул внимание на себя. Это такая по-настоящему мужская история», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Показы шоу прошли вчера, 29 августа, в Казани.