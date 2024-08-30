Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская — о шоу Загитовой: Алина совершенно прекрасна, когда катается

Вайцеховская — о шоу Загитовой: Алина совершенно прекрасна, когда катается
Алина Загитова
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о премьере шоу Алины Загитовой «Хранители времени».

«За обсуждением ледового шоу Загитовой (с точки зрения не самой выдающейся постановки и драматургии) на второй план, как мне кажется, ушло важное. Алина совершенно прекрасна, когда катается. То есть занимается тем, что умеет делать едва ли не лучше всех в своей профессии.

Для того чтобы держать и очаровывать своим катанием любой зал, ей совершенно точно не нужно ни пытаться петь, ни рассуждать на публику о продюсировании.

Отдельный респект Диме Соловьёву как партнёру: работая в паре, что он, безусловно, умеет делать лучше Алины, он ни разу за всё выступление не перетянул внимание на себя. Это такая по-настоящему мужская история», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Показы шоу прошли вчера, 29 августа, в Казани.

Материалы по теме
Загитова вышла замуж и спела под фонограмму! Чем удивили «Хранители времени»?
Загитова вышла замуж и спела под фонограмму! Чем удивили «Хранители времени»?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android