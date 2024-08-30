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Стало известно о травме Гуменника, из-за которой он пропустил прокаты сборной Петербурга

Стало известно о травме Гуменника, из-за которой он пропустил прокаты сборной Петербурга
Пётр Гуменник
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Российский фигурист, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник получил травму на сборах, из-за которой не успел накатать программы к контрольным прокатам сборной Санкт-Петербурга. Об этом сообщила тренер спортсмена Вероника Дайнеко.

«Прокаты в Санкт-Петербурге Пётр пропустил из-за травмы, полученной в июле. Но динамика положительная, он восстанавливается и уже приступил к тренировкам. Однако программы ещё не вкатанные, поэтому готовимся представить их на сентябрьских контрольных прокатах», – приводит слова Дайнеко ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга проходят 29-30 августа в закрытом формате. Контрольные прокаты сборной России также состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

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