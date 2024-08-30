Рудковская — о шоу Загитовой: солд-аут — это когда нет ни одного билета до начала шоу

Продюсер Яна Рудковская высказала мнение о ледовом шоу Алины Загитовой «Хранители времени», премьера которого состоялась вчера, 29 августа, в Казани.

«Я очень люблю Алину Загитову – фигуристку, – и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после её победы на Олимпийских играх. И вдохновляются её катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть её в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.

Это всё – вне всяких сомнений, но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь ещё и продюсер и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж «назвался груздем – полезай в кузов».

Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссёр шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке».

Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны. И ещё: солд-аут – это когда нет ни одного билета до начала шоу. Всё продано. И бешеный ажиотаж. С любовью, твой друг Яна Рудковская (продюсер с 20-летним стажем)», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.