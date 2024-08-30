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Фигуристка Анна Щербакова прыгнула двойной сальхов впервые после операции и возвращения к тренировкам

Щербакова исполнила прыжок впервые после операции и возвращения к тренировкам
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова начала восстанавливать прыжки после травмы и операции.

20-летняя фигуристка выложила в соцсетях видео исполнения двойного сальхова.

Напомним, Щербакова успешно исполняла на соревнованиях четверные лутц и флип.

Первую тренировку, но не на льду, Анна провела ещё в июле. Спустя месяц она встала на лёд на сборах в Турции, где проводила мастер-классы для юных фигуристов.

Из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей — например, она записывает влоги для Первого канала на контрольных прокатах юниорской сборной России.

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