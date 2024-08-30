Трусова прилетела в Мексику, где выступит с мастер-классами

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова прилетела в Мексику, где у неё запланирован ряд мастер-классов.

«Всем привет! Время 5:29 по мексиканскому времени. Я уже приехала на каток, потому что в шесть у меня лёд, тренировка — моя, чтобы я не теряла форму. С 7:15 у меня начинаются мастер-классы до 16:30. Вот такое расписание, пять часов льда и три часа зала. В принципе, если ещё останутся силы, можно и на вторую тренировку пойти. Посмотрим попозже», — сказала Трусова в видеообращении в соцсетях.

В 2023 году Александра также приезжала в Мексику с мастер-классами.

Напомним, Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. На соревнованиях она в последний раз выступала в первой половине сезона-2022/2023.