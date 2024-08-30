Медведева: прекрасно наслышана о сложностях и проблемах при создании ледовых шоу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о создании собственного ледового шоу.

«Поскольку я много лет знакома, хорошо общаюсь и, соответственно, работаю у Ильи Авербуха, прекрасно наслышана о сложностях и проблемах при создании ледовых шоу. Я никогда не думала, что войду в эту реку. Это и сложно, и иногда страшно, и челлендж, и абсолютно какой-то новый горизонт для меня. Сложно? Да. Интересно? Тысячу раз да. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, 15 ноября 2024 года на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится шоу, приуроченное к юбилею Евгении Медведевой. О нём спортсменка объявила на Дне Московского спорта.

В Казани вчера, 29 августа, состоялось шоу Алины Загитовой «Хранители времени».