Татьяна Мишина: короткая программа Евгения Семененко поставлена под музыку из «Дюны»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, что короткая программа Евгения Семененко в этом сезоне поставлена под музыку из фильма «Дюна».

«Короткая программа Евгения поставлена под музыку из «Дюны», ставили с зарубежными хореографом. Корректировки в программе ещё будут, и костюм ещё будет корректироваться. Это не окончательно отработанный вариант, для этого и катались на петербургских прокатах, чтобы до основных стартов сделать корректировки. И судьи наши были, послушали все их советы.

Вчера произвольную откатали; удачнее, чем короткую. Женя вчера хорошо откатал, и Глеб (Лутфуллин) хорошо, со сложными прыжками. Женя планирует выступить на контрольных прокатах сборной России», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Ранее стал известен состав участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.